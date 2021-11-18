В Николаевской области для детей ввели комендантский час: список ограничений

В Николаевской области дети будут гулять по времени. Фото: коллаж "Сегодня"

В Первомайской городской территориальной общине Николаевской области детям до 18-ти лет запретили посещать развлекательные заведения и общепиты после 21:00. Это касается осенне-зимнего периода и весенне-летнего после 22:00.

Об этом стало известно на заседании исполкома Первомайского городского совета.

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Так, решение ограничивает пребывание детей школьного возраста и несовершеннолетних студентов без сопровождения родителей:

в заведениях общественного питания и в развлекательных заведениях территориального общества после 21:00 в осенне-зимний период (сентябрь – февраль включительно) и после 22:00 в весенне-летний период (март – август включительно);

в интернет-кафе, компьютерных клубах территориального общества, читальном зале городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 8:00 до 14:00 часов.

Отмечается, что руководители магазинов, кафе, баров, ресторанов, летних площадок и других заведений общественного питания имеют право требовать с 22:00 до 06:00 у посетителей документы, удостоверяющие личность.

Также в заведениях должны быть информационные таблички о запрете продаж пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий людям, не достигшим 18 лет.

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