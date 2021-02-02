В Николаевской области горит торговый центр (фото, видео)

Предварительно жертв и пострадавших нет

В Первомайске Николаевской области пожарные ликвидируют пожар в торговом центре.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 2 февраля в 12:58 в одноэтажном здании крупного торгового центра возник пожар на площади около 800 "квадратов".

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Как пишут в соцсетях, очевидцы поговаривают, что на товары в магазине бросили пару "Коктейлей Молотова".

Видео: Соцсети

К тушению привлечены 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Дополнительно следуют 12 человек и 4 единицы техники.

Видео: Соцсети

Ранее мы сообщали, что в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 7а в Оболонском районе произошел пожар в многоэтажке. Жители вовремя почувствовали запах дыма и самостоятельно вышли на улицу.

Также напомним, подозреваемого арендатора сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Нелегальный пансионат, который сгорел в Харькове, никто не проверял. По словам местных, работало заведение не один год. Жильцами сначала были наркозависимые.