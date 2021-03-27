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В Николаевской области в ДТП с грузовиком погибли три человека (фото)

27 марта, 15:00

Татьяна Очеретяная

Погибших достают из авто спасатели

В Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, авария случилась в Вознесенском районе. Столкнулись грузовик Renault Magnum и автомобиль Opel Vectra. 36-летний водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте происшествия работают следователи, медики и спасатели, которые достают тела из авто.

Событие квалифицировали по признакам статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц".

Напомним, ранее в Луцке произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие.

Кроме того, под Житомиром три человека погибли в ДТП.

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