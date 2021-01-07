В Николаевской области вандалы осквернили более 100 могил, в том числе – собственных родственников (видео)

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи

30 декабря в полицию обратился староста села Прибужское Витовского района с сообщением о том, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили более 100 могил.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 22-летний житель с. Прибугское. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания.

"Со слов молодого человека, он совершил преступление из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя и из хулиганских побуждений. Чтобы отвести от себя подозрение, разрушил даже могилы своих родственников", – рассказали в полиции.

Также в ходе следствия было установлено, что у мужчины, вероятно, был сообщник, его односельчанин. Сейчас собирается доказательная база о его причастности к надругательству над могилами.

Напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Ранее вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.