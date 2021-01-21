В Николаевской области задержали распространителей детского порно

В деле замешаны три местных жителя

В Николаевской области полицейские разоблачили трех жителей в распространении детской порнографии.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, копы провели по месту жительства трех фигурантов санкционированные обыски.

Злоумышленники – жители областного центра 27-ми, 56-ти и 59-ти лет, которые были участниками закрытых тематических сайтов. Они по заказу загружали и распространяли по интернету фото и видеопродукцию с порнографическим содержанием, в том числе с детской порнографией.

По результатам обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители и прочее имущество, которое может содержать доказательную базу причастности к распространению противоправного контента.

Действия фигурантов квалифицируются, предварительно, по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Кроме этого, 56-летний фигурант дела, кроме уголовной, также будет нести административную ответственность за злостное неповиновение законным требованиям полицейских во время проведения следственного действия.

Изъятую технику направили на проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых, в совокупности с другими доказательствами, будет решаться вопрос об окончательной квалификации события и сообщения лицам о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области задержали мужчин, распространявших детское порно.

Также напомним, жители Ровно распространяли в интернете детское порно.