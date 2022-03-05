В Новопскове люди безоружными вышли останавливать оккупантов: те открыли огонь (видео, фото)

Оккупанты начали стрелять по обезоруженному населению / Коллаж "Сегодня"

В поселке Новопсков Луганской области мирные люди пытались остановить оккупантов, однако российские военные открыли огонь.

Об этом сообщает голова Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Всего пострадали три человека.

"Новопсков. Люди пытались остановить россиян, те открыли огонь по обезоруженному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей! Им безразлично, кто напротив, враг совершенно не имеет здравого смысла и жалости. Берегите себя!", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

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"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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