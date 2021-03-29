Праздновали День театра: председатель ОГА объяснил закрытую вечеринку с "обнаженкой" в Херсоне

Он уверяет, что на входе всем меряли температуру

Депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга устроил закрытую вечеринку с полуобнаженными женщинами. Но председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь уверяет, что все в порядке и так проходило празднование Международного дня театра.

Об этом он написал в Facebook.

Позиция Козыря

"Что касается празднования Международного дня театра, которое вызвало резонанс. Хочу заверить всех, что информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Поэтому хочу обратиться к журналистам: не надо искать сенсаций там, где их нет", - отметил председатель ОГА.

По его словам, в рамках мероприятия выступали артисты театра, заслуженные артисты Украины.

"Театр дал возможность зрителям почувствовать себя в роли актеров и пригласил на большую сцену, когда в зале было показано номер заслуженной артистки Украины Таисии Новачук с концертного шоу "Дива". План мероприятий и сценарии выступлений актеров не были согласованы с Херсонской областной государственной администрацией", - написал он.

Он уверяет, что гостям на входе мерили температуру и все прошли через дезинфицирующим рамку.

"Я снял маску во время награждения артисток, затем – во время фотографирования. Также хочу заверить всех, что переболел COVID-19, и имею высокий уровень антител в крови, из-за чего медики не рекомендуют сейчас делать прививки. Но вакцинироваться обязательно буду", – добавил он.

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Что произошло

Как сообщает "Мост". среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков и другие известные и не очень люди.

Ни социальную дистанцию, ни масочный режим гости вечеринки не соблюдали.

Для гостей выступали актеры театра, проводился благотворительный аукцион, на котором продавали картины и право сыграть в спектакле.

Кроме того, для гостей танцевали полуобнаженные девушки.

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