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В общине Ровенской области больше не будут изучать русский язык (фото)

Валентина Шаповал
8 марта, 13:51
Текст распоряжения опубликовал глава общины Николай Костюкевич

К такому срочному решению побудило полномасштабное вторжение российских войск / Коллаж "Сегодня"

В учебных заведениях Подлозцовской общины Дубенского района запретили изучать русский языкв учебных заведениях. Текст распоряжения опубликовал глава общины Николай Костюкевич.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В документе говорится, что к такому срочному решению побудило полномасштабное вторжение российских войск.

"Рекомендовать директорам учебных заведений общины изучить введение предмета польского языка или другого иностранного языка", – говорится в тексте распоряжения.

Распоряжение сельского главы. Фото: сайт "Сегодня"

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Ситуация в Украине 8 марта

  • Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
  • В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
  • В сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети. В данный момент информация о пострадавших уточняется.
  • В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.
  • Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).