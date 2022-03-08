В общине Ровенской области больше не будут изучать русский язык (фото)

К такому срочному решению побудило полномасштабное вторжение российских войск / Коллаж "Сегодня"

В учебных заведениях Подлозцовской общины Дубенского района запретили изучать русский языкв учебных заведениях. Текст распоряжения опубликовал глава общины Николай Костюкевич.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В документе говорится, что к такому срочному решению побудило полномасштабное вторжение российских войск.

"Рекомендовать директорам учебных заведений общины изучить введение предмета польского языка или другого иностранного языка", – говорится в тексте распоряжения.

Распоряжение сельского главы. Фото: сайт "Сегодня"

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