В Одессе 104-летняя женщина получила первую дозу вакцины от COVID-19

Вакцинация для пожилых людей очень важна/Коллаж: "Сегодня"

В Одессе 104-летняя женщина получила прививку против COVID-19. Ей сделали первую дозу вакцины.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесского городского совета.

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Детали

"Сегодня первую прививку от COVID-19 получила 104-летняя коренная одесситка София Людвиговна Цуркан. Сейчас это жительница Одессы самого почтенного возраста, которая прошла вакцинацию", — информирует Департамент здравоохранения Одесского городского совета.

Женщине ввели первую дозу препарата против коронавируса/Фото: Facebook: Департамент здравоохранения Одесского городского совета

Где в Одессе можно вакцинироваться?

Адреса центров вакцинации:

пер. Семафорный, 4, ТЦ "Fontan Sky";

ул. Семена Палия, 93а, ТЦ "Семья";

ул. Паустовского, 14, гипермаркет "Эпицентр";

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ "City Center";

проспект Небесной Сотни, 2, ТРЦ "City Center";

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

пл. Деревянко, 1, издательство "Черноморье";

парк Горького, вход со стороны ул. Героев Крут (Терешковой);

аэропорт "Одесса" (с 10:00 до 17:00).

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