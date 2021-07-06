В Одессе чиновник горсовета попался на взятке от владельцев МАФов

Чиновника задержали при получении второго транша. Правоохранители пока не сообщили ему о подозрении

Чиновника задержали при получении взятки от владельцев двух МАФов. Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали директора одного из коммунальных учреждений Одесского горсовета при получении 113 тысяч гривен взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, чиновник получил неправомерную выгоду от владельцев двух торговых будок. За вознаграждение он обещал им не демонтировать МАФы, а напротив, поспособствовать в продлении договоров аренды.

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Чиновника задержали сразу после получения второй части взятки.

Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, после которых будут решены вопросы относительно объявления лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе экс-следователь СБУ требовал у иностранца более $80 тысяч взятки.

Также напомним, во Львовской области на крупной взятке попался директор филиала "Нафтогаза".

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