В Одессе директор зоопарка переоделся в тигра и бегал за женщинами (видео)

Видео появилось на facebook-страничке зоопарка / Коллаж "Сегодня"
В Одессе коллектив зоопарка вместе с директором сняли для горожан новогодний клип-поздравление. Глава учреждения переоделся в тигра и залез в вольер.
Видео появилось на facebook-страничке зоопарка.
Детали
В клипе показывают переодетого в костюм тигра человека в вольере. Ему удается перелезть через ограду, и он начинает бегать по зоопарку, пугать посетителей и хватать их.
Вызванный по причине беспорядка ветеринар стреляет в персонажа снотворным, после чего служащие зоопарка снимают с него маску. На этом клип не заканчивается.
В бердянском зоопарке тигры вышли на первую снежную прогулку
Бенгальские и уссурийские тигры частного зоопарка "Сафари" в Бердянске вышли на первую снежную прогулку. Всего там живет пара уссурийских и 6 бенгальских тигров.