В Одессе горел дом-памятник архитектуры: погиб владелец здания (фото)

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В центре Одессы произошел пожар в жилом доме-памятнике архитектуры. В результате инцидента погиб мужчина.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
Детали инцидента
Возгорание произошло в 15:28 на третьем этаже в доме, что расположен по улице Малая Арнаутская, 45. В результате пожара погиб мужчина, предварительно — владелец здания.
Ликвидация пожара
В 16:08 возгорание локализовали на площади 40 м². Тушение пожара затрудняло значительное захламление квартиры различным хламом. Из дома эвакуировали трех человек и одно домашнее животное. Пожар ликвидировали в 16:32. От ГСЧС привлечено 8 единиц техники и 30 спасателей.
Пожар и взрыв в Киеве
В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.
"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", – рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.
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