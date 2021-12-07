В Одессе горел дом-памятник архитектуры: погиб владелец здания (фото)

Что стало причиной инцидента пока не известно/Коллаж: Сегодня

В центре Одессы произошел пожар в жилом доме-памятнике архитектуры. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Реклама

Детали инцидента

Возгорание произошло в 15:28 на третьем этаже в доме, что расположен по улице Малая Арнаутская, 45. В результате пожара погиб мужчина, предварительно — владелец здания.

Пожар произошел на третьем этаже дома/Фото: ГСЧС в Одесской области

Пожар унес жизнь владельца здания, в которой произошло возгорание/Фото: ГСЧС в Одесской области

Реклама

Ликвидация пожара

В 16:08 возгорание локализовали на площади 40 м². Тушение пожара затрудняло значительное захламление квартиры различным хламом. Из дома эвакуировали трех человек и одно домашнее животное. Пожар ликвидировали в 16:32. От ГСЧС привлечено 8 единиц техники и 30 спасателей.

Спасателям пришлось эвакуировать людей/Фото: ГСЧС в Одесской области

Пожар и взрыв в Киеве

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.

Реклама

"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", – рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Читайте также