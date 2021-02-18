В Одессе горела высотка, есть жертва (фото)

В Одессе горел пятый этаж 20-этажного жилого комплекса, который строится.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пожар начался в 07:30 на строительной площадке ЖК "Аквамарин" по адресу Фонтанская дорога, 118А, дом 3. Из почти достроенной высотки были видны клубы густого дыма.

Когда на место приехали спасатели, они обнаружили возгорание в одной из квартир дома. Пожар потушили в течение получаса. За этом время успело выгореть около пяти квадратных метров.

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Недалеко от источника огня нашли тело мужчины. Его личность устанавливают сотрудники полиции. На месте работали 49 спасателей и 11 пожарных машин.

Ранее мы сообщали, что в Харькове горела многоэтажка, есть жертва. Всего эвакуировали 22 человека.

Также напомним, в Киеве горело общежитие. Причину возникновения пожара выясняют правоохранители.