В Одессе горело общежитие медуниверситета: один студент попал в больницу

Коллаж "Сегодня"
В Одессе произошел пожар в пятиэтажном университетском общежитии. В результате пострадал один студент.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что возгорание началось в час ночи 6 июня на третьем этаже здания на улице Маршала Малиновского. Из общежития эвакуировали 106 человек.
/ Фото: ГСЧС
Одного студента госпитализировали медики скорой помощи. У него ожоги верхних дыхательных путей и отравление дымом. Сейчас пострадавший в состоянии средней тяжести.
/ Фото: ГСЧС
Пожар на площади 25 кв. м ликвидировали за 50 минут. На месте работали 57 спасателей на 11 пожарных авто.
В соцсетях пишут, что это общежитие №2 Одесского национального медицинского университета.
Напомним, ранее в центре Харькова загорелся новый торговый центр.
Кроме того, в Киеве горела школа в Оболонском районе. Всех сотрудников и учеников эвакуировали из здания.
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