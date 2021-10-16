В Одессе из трамвая выпала пенсионерка — пассажиры силой остановили бежавшего водителя

В Одессе женщина выпала из трамвая из-за водителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе, где ранее маршрутка врезалась в бетонный столб, пассажирка выпала из трамвая – водитель не проверила, все ли зашли и преждевременно начала движение. Сначала женщина хотела откупиться от пострадавшей, но когда та отказалась, пыталась покинуть место происшествия.

Об этом сообщает "Одесса инфо".

Реклама

Инцидент произошел на остановке в районе "Молодой гвардии". Женщина-водитель начала движение, не убедившись в том, что все пассажиры зашли в вагон, и пенсионерка, входившая через заднюю дверь, выпала.

Как останавливали водителя?

Водитель пыталась дать денег пострадавшей, чтобы замять дело. Однако пенсионерка отказалась и женщина хотела покинуть место происшествия.

"Помешал этому один из пассажиров трамвая, который стоял на трамвайных путях, а когда вагон все равно начал движение, запрыгнул на сцепку, закрыв лобовое стекло. В итоге вагон не смог сдвинуться с места до приезда полиции и скорой", - говорится в сообщении.