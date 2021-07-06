В Одессе компания взрослых с детьми жарили сосиски на вечном огне (фото)

Муниципальная охрана "попросила" компанию уйти в другое место

Отдыхающие пришли на мемориал с пакетами с едой и алкоголем. Фото: Департамент муниципальной безопасности Одессы

В Одессе компания молодых людей с детьми устроили пикник возле вечного огня. Их разогнала муниципальная охрана.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одессы.

"Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Дружески, семейно и по-домашнему взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на вечном огне", - говорится на странице.

Охранник выпроводил людей. Фото: Департамент муниципальной безопасности Одессы

Нарушителей заметил оператор через камеру видеонаблюдения и сообщил об этом муниципальной страже. Через несколько минут к ним подошли охранники и выпроводили из парка. Людям сказали собрать пакеты и пойти в более приспособленное место для пикника.

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Напомним, ранее в Белой Церкви семья жарила маршмеллоу в местном парке Славы на Вечном огне.

Кроме того, 9 марта в курортном городе Саки в оккупированном Крыму подростки исписали нецензурными словами местный мемориал "Вечный огонь".

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