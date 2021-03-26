В Одессе копы оштрафовали маршрутчика за стоячих пассажиров: люди начали спорить с полицейским (видео)

В Одессе, которая входит в красную зону карантина, полицейские выписали штраф водителю маршрутного такси за то, что он перевозил стоячих пассажиров.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вая Одесса".
Инцидент произошел в районе Пересыпского моста. Оштрафовали водителя маршрутки №190. Всех пассажиров выгнали из салона.
Люди были возмущены действиями полицейских.
"Как добираться на работу?", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, что возле маршрутки стоят люди, они ссорятся с полицейским. В частности, пассажиры начали отчитывать копа, на что тот отвечал, что это не его личная инициатива, а правила.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в одесском ночном клубе "забили" на карантин.
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