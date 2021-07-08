Сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой (видео)

Сотни верующих парализовали движение на трассе. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе сегодня, 8 июля, с Поселка Котовского стартовал крестный ход, парализовавший движение по Объездной дороге. Православные верующие идут пешком в Покровский скит, что в селе Мариновка.
Об этом сообщают в соцсетях.
В пресс-службе Одесской епархии УПЦ подробно рассказали о пути следования крестного хода.
- Выход в 6:00 колонны из Храма Владимирской иконы Божией Матери (пос. Котовского) к Свято-Николаевскому храму в селе Котовка.
- Первый привал за селом Котовка.
- От привала за селом Котовка до второго привала у памятника Неизвестному Солдату по дороге Р71 (Одесса – Ивановка).
- От памятника Неизвестному Солдату к Свято-Ильинскому храму с большим привалом в селе Ильинка.
- От привала в селе Ильинка до последнего привала за селом Ковалевка (поворот на Мариновку).
- От привала за селом Ковалевка до Свято-Покровского скита в селе Мариновка.
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Сейчас очень сложно проехать по Объездной дороге, улице Академика Заболотного, проспекту Добровольского и Южной дороге.
Из-за крестного хода на Окружной дороге образовались пробки. Фото: скриншот
Общая протяженность крестного пути составляет 36,4 км. Ориентировочно с привалами 12-14 часов пути.
Ранее мы сообщали, что в Харькове состоялся крестный ход "С молитвой за мир в Украине".
Также напомним, в Украине отменили крестный ход на День крещения Руси из-за карантина.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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