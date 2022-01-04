В Одессе маршрутчик назвал ветерана АТО "малоимущим". Мы узнали детали скандала

В Одессе маршрутчик резко высказался о ветеранах АТО / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе водитель маршрутки №242 приравнял ветеранов АТО к малообеспеченным гражданам. Многим украинцам такое сравнение не понравилось, и в Сети начался скандал.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

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Автор ролика не уточняет дату съемки, но судя по погоде за окном, вполне реально, что он снят на днях. Оператор поинтересовался у водителя, почему тот считает ветеранов АТО малоимущими. В ответ водитель сказал, что удостоверения участников боевых действий дают якобы определенным категориям населения.

"Вам предоставили бесплатный проезд. А льготы дают многодетным семьям и прочим. А раз вам дали, значит, вас к ним приравнивают", — отметил водитель.

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При этом ветеран, с его же слов, оплатил проезд самостоятельно.

Могут ли наказать водителя?

Видео наделало немало шума, на него отреагировал и представитель Одесской области в Раде ветеранов Украины Александр Голопотелюк.

"С моральной точки зрения оно унижает честь и достоинство, но с юридической позиции факта отказа в перевозке нет. Привлечь водителя к ответственности сложно. Не вижу того, что водитель нарушил законодательство, он нарушил моральные нормы, унизил. В таких ситуациях очень хочется дать по морде, но это не совсем правильно", – сказал Голопотелюк в комментарии "Сегодня".

На горячей линии перевозчика, который работает на этом маршруте, журналистам "Сегодня" сообщили, что, возможно, руководство прокомментирует ситуацию позже.