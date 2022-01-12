В Одессе "минировали" новогоднюю елку (видео)

Неизвестные сообщили о взрывчатке на улице Дерибасовской, 1/Фото: Национальная полиция в Одесской области, коллаж: "Сегодня"
В Одессе неизвестные сообщили о минировании новогодней елки в центре города. Правоохранители сразу отправились на место инцидента.
Об этом информирует Национальная полиция в Одесской области.
Подробности
В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва по улице Дерибасовской, 1. На место были направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Нашли ли взрывчатку?
Правоохранители проверили территорию, где была угроза взрыва. Никаких устройств или веществ обнаружено не было.
Массовые "минирования" в Украине
Только за сегодня, 12 января, в разных городах Украины в полицию поступило немало заявлений от анонимов о минировании. К примеру, в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах городов, а в Киеве по той же причине закрыли четыре станции метрополитена. Также в столице "заминировали" аэропорт и несколько торговых центров. Полиция пытается установить личность "минера".
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