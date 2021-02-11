В Одессе мужчина несколько лет насиловал жену и дочерей

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в регулярном изнасиловании собственной жены и дочерей.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, об издевательствах мужчины над своей семьей копам рассказали посторонние люди. Сами жертвы насилия были настолько запуганы неоднократно судимым за тяжкие преступления правонарушителем, что держали все в тайне не один год.

По данным следствиям, девочек, одна из которых до сих пор несовершеннолетняя, мужчина начал растлевать, когда им было 13 и 16 лет. Пока было возможным, он убеждал детей, что происходящее является нормальным, а когда те начали оказывать сопротивление, применил к ним физическую силу и запугивание.

По словам девочек, они не отваживались рассказать о преступных действиях отца матери, потому что очень его боялись (одна из них даже задумывалась о самоубийстве). Кроме того, женщина и сама была жертвой домашнего тирана и насильника.

Сейчас в уголовном производстве, начатом по факту изнасилования, продолжается досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему угрожает до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям правонарушителя, которые провоцировали одну из его дочерей на суицид.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина на улице пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.

Также напомним, на Волыни мужчина в течение двух лет насиловал несовершеннолетнюю.