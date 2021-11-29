В Одессе на школьников во время урока рухнул потолок, есть пострадавший (видео)

Упал потолок в школе №111 / Коллаж "Сегодня"

В Одессе на учеников в школе №111 упал потолок. Возможно, один ребенок травмирован.

Видео появилось в Telegtam-канале "Ху**ая Одесса".

Реклама

Подробности

Рухнул потолок прямо в классе во время урока. Он не выдержал и упал прямо детям на головы. Куски потолка были на партах у школьников. Видео сняли сами ученики.

"В 111 школе потолок ёб***ся на головы учеников. Как минимум один ребенок травмирован", – написано под видео.

Реклама

Похожая история в Киеве

В Киеве в школе №296 с углубленным изучением иностранных языков в Дарницком районе упал подвесной потолок над аркой. Корреспонденту "Сегодня" сообщили, что ЧП произошло рано утром.

"Сейчас в школе проводятся занятия, а также мероприятие, посвященные Голодомору. В школе все хорошо. Подвесной потолок упал на улице. Это произошло ночью, а точнее, рано утром. Никто из людей не пострадал. Приняты все меры безопасности", – сообщил представитель школы.

Ранее мы писали: