В Одессе на всех пляжах запретили купаться: в чем причина

После ливней в море много грязи, так что погружаться в воду пока не стоит

Украинцам пока не советуют купаться в море. Коллаж "Сегодня"

В Одессе Госпродпотребслужба временно запретила купаться в море из-за мощных ливней, которые прошли 22 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Отмечается, что из-за сильных дождей в море попало много поверхностных вод, а вместе с тем и грязи. Так что купание в море пока может быть опасным для людей – можно подхватить заболевания, передающиеся водным путем.

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Точных сроков действия запрета пока нет.

Напомним, тяжелые погодные условия в Украине, в частности, штормовой ветер, привели к смерти двух человек . Они погибли из-за падения деревьев и кровельных конструкций.

Кроме того, в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды . Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.