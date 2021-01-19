В Одессе напали на водителя трамвая: что говорят в полиции

В Одессе полицейские начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений женщине-водителю трамвая.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вчера, 18 января, на проезжей части на улице Старопортофранковской. У женщины возникла словесная перепалка с водителем Skoda из-за аварийно-опасной ситуации на дороге. В ходе конфликта мужчина ударил женщину рукой в ​​лицо.

Фото: Думская

Медики диагностировали у потерпевшей ушиб мягких тканей головы. По этому поводу она обратилась с заявлением в полицию.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

В рамках начатого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных женщине телесных повреждений.

Ранее мы сообщали, что в Одессе водитель маршрутки напал на пассажира. Маршрутчик рассек переносицу и порвал одежду пассажиру.

Также напомним, в Киеве пьяный пассажир напал на водителя троллейбуса из-за маски.