В Одессе оборвался лифт с полицейскими: семеро пострадавших (фото, видео)

ЧП с лифтом на улице Маршала Говорова – из восьми человек семеро пострадали – подробности инцидента

В Одессе в жилой многоэтажке в Приморском районе оборвался лифт. Внутри было восемь человек, семеро из них пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Инцидент случился в десятиэтажном доме на улице Маршала Говорова, 10/Г. С первого этажа вниз к лифтовой шахте подъемник пролетел около семи метров. На место выезжали спасатели, медики и полицейские. Работники ГСЧС освободили людей.

В горсовете уточнили, что в больницу доставили семь мужчин, находившихся в лифте. Некоторые из пострадавших в шоковом состоянии.

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"Уже принято решение о госпитализации двух пациентов в нейрохирургическое отделение, обследование других пострадавших продолжается", - уточнили в мэрии.

По данным "Думской", в лифте были полицейские и понятые. Копы прибыли для следственных действий.

Напомним, ранее в Киеве оборвался лифт в гипермаркете. В результате происшествия погиб мужчина.

Кроме того, в Одесской области в девятиэтажном доме в Черноморске оборвался лифт, внутри которого находился 10-летний мальчик.