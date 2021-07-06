В Одессе обрушилась двухэтажка: спасатели осматривают завалы (видео)

Упавшие камни повредили крышу над припаркованными машинами – есть угроза обрушения других конструкций здания

На месте работают 20 спасателей - они осматривают завалы. Скриншот из видео

В Одессе на улице Мечникова, 12, рухнул дом. Сейчас на месте работают спасатели, территорию оградили.

Об этом сообщает "Думская".

По предварительным данным, рухнул двухэтажный нежилой дом, он долго был в аварийном состоянии. Местные жители пишут, что это бывшая котельная.

Здание граничит с автостоянкой, упавшие камни повредили крышу над припаркованными машинами. К счастью, обошлось без пострадавших.

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На месте работают 20 сотрудников спасательной службы, они осматривают завалы. Есть угроза обрушения конструкций, поэтому территорию оградили.

Напомним, ранее в Киеве на тротуар обвалилась ограда балкона доме № 13 на улице Вербицкого.

Кроме того, в Кропивницком на голову горе-ремонтников обрушилась крыша многоэтажки. Работники проигнорировали все строительные нормы и демонтировали несущую стену.

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