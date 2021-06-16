В Одессе отдыхающим не советуют купаться в море: почему не стоит лезть в воду

Из-за ливней на выходных уличная грязь стекала в море, так что пока вода не очень чистая и безопасная

Фото: dumskaya.net

В Одессе чиновники советуют отдыхающим пока не купаться в море. После продолжительных ливней в воде может быть много инфекций, говорят в Госпотребслужбе.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Курортный город заливало в выходные, поэтому на пляжи стекали поверхностные воды. А вместе с ними и вся грязь с улиц и парков.

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Впрочем, из-за холодной воды и совсем не летней погоды массовый курортный сезон в Одессе еще даже не начался.

Отметим, 12 июня в Одессе ливень длился всего 15 минут, но успел затопить улицы города. Ливневки не справились с такой нагрузкой из-за чего затопило несколько центральных улиц в центре города.

Кроме того, ранее Днепр накрыло градом размером с перепелиное яйцо. За пол часа земля покрылась сплошным белым слоем. В соцсетях горожане выкладывали фото побитых растений на огороде.