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В Одессе откроют 6 центров вакцинации от COVID-19: список адресов

25 июня, 14:27

Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, в южной столице Украины на выходных можно будет сделать прививку от коронавируса вакциной Coronavac

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В Одессе шесть центров массовой вакцинации будут работать в понедельник, 28 июня. Прививки могут получить лица старше 18 лет.

Как сообщили в мэрии города, вакцинация проводится бесплатно.

Прививку от COVID-19 можно получить с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

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Также записаться на вакцинацию от COVID-19 можно онлайн через систему Helsi и по телефонам Центра неотложной медицинской помощи.

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Ранее мы сообщали, что в шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от COVID-19.

Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

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