В Одессе открыли стрельбу возле мэрии. Что произошло

Возле Одесского горсовета на Думской площади мужчина устроил стрельбу. Дебошир находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Как сообщает Думская, ссылаясь на пресс-службу департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета, стрелка задержали. Выяснилось, что мужчина, который ранее был судим за грабеж и вымогательство, поссорился с женой, после чего устроил стрельбу.
Мужчину задержали "муниципалы". Фото: Думская
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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. У дебошира изъяли пистолет и вызвали наряд полиции.
Пистолет, из которого стрелял дебошир. Фото: Думская
Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчины устроили стрельбу на кладбище.
Также напомним, в Николаевской области парень устроил стрельбу за рулем. Он оказался сыном чиновника.
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