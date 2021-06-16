В Одессе открыли стрельбу возле мэрии. Что произошло

Неадекватный мужчина устроил настоящий переполох в центре города – "муниципалы" задержали дебошира с пистолетом

Возле Одесского горсовета на Думской площади мужчина устроил стрельбу. Дебошир находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как сообщает Думская, ссылаясь на пресс-службу департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета, стрелка задержали. Выяснилось, что мужчина, который ранее был судим за грабеж и вымогательство, поссорился с женой, после чего устроил стрельбу.

Мужчину задержали "муниципалы". Фото: Думская

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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. У дебошира изъяли пистолет и вызвали наряд полиции.

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Пистолет, из которого стрелял дебошир. Фото: Думская

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчины устроили стрельбу на кладбище.

Также напомним, в Николаевской области парень устроил стрельбу за рулем. Он оказался сыном чиновника.

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