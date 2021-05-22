В Одессе покушались на жизнь главы суда, в котором вынесли приговор Стерненко

Стреляли по окнам главы Одесского суда. Фото: antydot.info

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам в его кабинете стреляли неизвестные. Он заявил о вмешательстве в его деятельность в правоохранительные органы.

Соответствующее письмо судье опубликовали на сайте Высшего совета правосудия.

Кичмаренко сообщил, что 17 мая, войдя в свой рабочий кабинет, заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне. То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", – говорится в письме.

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Полиция зарегистрировала нарушение.

Ранее мы писали, что одесский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты активиста Сергея Стерненко об отводе судей. Сторонники Стерненко заявили, что будут протестовать.

Как сообщал сайт "Сегодня", суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.