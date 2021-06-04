В Одессе полицейские "крышевали" бордель. Что им грозит

Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: ГУНП
В Одессе правоохранители разоблачили двух сотрудников полиции охраны, которые наладили деятельность борделя.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, организатором незаконной деятельности оказалась 30-летняя местная жительница. К нелегальному бизнесу были причастны двое сотрудников полиции охраны.
Один из них – сожитель женщины – соорганизатор, другой – ее младший брат, привозил проституток к клиентам и обеспечивал их охрану. Еще одна 30-летняя участница преступной группы выполняла роль администратора и оператора.
Следователи открыли уголовное производство по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией".
Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: ГУНП
Правоохранители задержали управляющую борделем, ее брата, который сейчас уволился со службы в полиции, и 30-летнего действующего сотрудника полиции охраны.
По месту жительства фигурантов дела и в салоне по оказанию "услуг" провели обыски. Копы изъяли "черновые" записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, а также наличные средства.
Копы провели обыски у фигурантов дела. Фото: ГУНП
Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Следователи готовят им объявления о подозрении.
За организацию и деятельность нелегального бизнеса злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
Один из задержанных – сотрудник полиции охраны в отставке. Фото: ГУНП
Ранее мы сообщали, что в Одессе полицейский организовал бордель и создал преступную группировку.
Также напомним, в Днепре копы "накрыли" два борделя.
Все, что происходило в стране и мире сегодня, – смотрите в нашем выпуске.
Новости на эту же тему: