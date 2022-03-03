В Одессе продавцы оставили товар "на самообслуживание" и ушли волонтерить

Рынок в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе продавцы с рынка ушли выполнять волонтерскую работу, оставив товар и записку для покупателей. Фото опубликовал в Facebook Юрий Андреев.

"У кого нет денег — берите бесплатно в меру необходимости. Слава Украине!" — говорится в записке.

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"Наш народ не победить никому!" — прокомментировал блогер снимок.

Ситуация в Украине 3 марта

Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались лишь горы обгоревшего железа.

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В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.

СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.

В Украине убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.

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Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.

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