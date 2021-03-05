Версія українською
$ 27,76
33,41

В Одессе проходит женский марш: радикалы пытались сорвать акцию (фото и видео)

5 марта, 16:17

Татьяна Очеретяная

Радикалы преградили дорогу колонне активистов

В Одессе на Приморском бульваре проходит марш за равные права женщин. Его пытались сорвать радикалы, выступающие за патриархат.

Об этом сообщает "Думская".

Так, в женском марше участвуют около ста человек. Радикалы из организации "Традиции и порядок" преградили дорогу колонне женщин.

В инциденте принимали участие около десятка молодых людей в возрасте около 18-19 лет. В руках они держали баннер в поддержку патриархата.

Реклама

На место выехала полиция, начались стычки. Участники "Традиции и порядок" оказывали силовикам противодействие.

В результате инцидента никто не пострадал. Марш за права женщин продолжается.

Напомним, в прошлом году в Украине в Международный женский день в разных городах прошли марши за права женщин.

Новости на эту же тему:
Одесса марш радикалы марш за права женщин

Реклама

Новости партнеров

Заявление Марченко переполошило украинцев
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Четыре самых ненадежных знака зодиака