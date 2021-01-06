В Одессе столкнулись пять автомобилей: есть погибшие (фото)

Во вторник, 5 января, около 22:00 в Одессе на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской произошло масштабное ДТП – столкнулись пять машин.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По предварительной информации, в результате столкновения одно из авто загорелось.
Отмечается, что есть жертвы и пострадавшие. Их количество уточняется.
По информации СМИ, ДТП спровоцировал гонщик, который развил большую скорость, но не справился с управлением и врезался в другие машины.
Как сообщали новости "Сегодня", в новогоднюю ночь в Киеве случилась странная авария. Автомобиль Jaguar въехал в столб и повис на нем. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Лукьяновке.
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