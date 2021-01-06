В Одессе столкнулись пять автомобилей: есть погибшие (фото)

Во вторник, 5 января, около 22:00 в Одессе на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской произошло масштабное ДТП – столкнулись пять машин.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, в результате столкновения одно из авто загорелось.

Фото: Нацполиция

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Отмечается, что есть жертвы и пострадавшие. Их количество уточняется.

По информации СМИ, ДТП спровоцировал гонщик, который развил большую скорость, но не справился с управлением и врезался в другие машины.

Фото: Нацполиция

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