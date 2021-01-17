В Одессе растет количество погибших и пострадавших при пожаре в гостинице

В Одессе при пожаре в одесской гостинице Arcadia Apartments, который на данный момент локализирован, погибли по меньшей мере два человека, еще два пострадали

Об этом сообщили в полиции и ГСЧС, передает "Думская".

Пожар в Одессе

Ранее сообщалось, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м.

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На месте происшествия работают 65 спасателей и 12 спецмашин, а также бригады скорой помощи.

/ Фото: Думская

Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного 10/12 загорелся трехэтажный дом в глубине частного сектора, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент находилось много постояльцев. Вначале сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.