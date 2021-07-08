В Одессе часть фасада здания рухнула рядом с прохожими (видео)

Прохожие не пострадали. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе на тротуар упала часть фасада здания. В этот момент там находились пешеходы. К счастью, никто не пострадал.
Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, как падает огромный кусок фасада, а совсем рядом находятся две девушки. Их не задело.
Читайте также: В Одессе в квартире рухнул потолок: под завалами нашли погибшую (фото и видео)
"На улицу без каски выходить уже опасно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
Ранее мы сообщали, что в центре Одессы на прохожего упал кусок фасада. Инцидент произошел на улице Пушкинской возле дома № 44.
Также напомним, с фасада дома на Фонтанской дороге, 17 в Одессе падают огромные бетонные куски. По словам жильцов дома такое происходит не впервые, фасад многоэтажки покрылся трещинами и большие булыжники падают на тротуар.
Новости на эту же тему: