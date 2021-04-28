В Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика: видео (обновлено)

В Одессе ученик восьмого класса распылил газ из баллончика учительнице в лицо. Так парень ответил на замечание преподавателя. Женщину госпитализировали в больницу.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Xydessa.

Отмечается, что инцидент произошел в школе №22 между подростком и преподавателем математики. В учреждение прибыли медики скорой помощи, пострадавшую увезли в больницу. Сейчас на месте работает полиция.

На записи видно, что учительница подошла к подростку и снимала видео на телефон. Затем парень достал баллончик и брызнул женщине в лицо.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: xydessa

Как сообщила в соцсетях дочь пострадавшей, фамилия ученика Запорощенко. Пострадавшая – Скрипник Татьяна. Учительница сделала парню замечание из-за того, что тот не записывает материал. В ответ парень с матами начал оскорблять женщину.

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"Она попросила повторить тоже самое на камеру, дабы потом не доказывали обратное. В этот момент другие ученики предупреждали ее не подходить близко к данному ученику, потому что он неадекватный и агрессивный. После этого он достал баллончик и брызнул им в глаза моей маме", - написала дочь пострадавшей.

В заключении медики написали, что в учительницы "ожог роговицы глаза".

Напомним, в прошлом году в Днепре в школе неизвестный распылил перцовый газ из баллончика, и всех учеников эвакуировали.

Также мы писали, что в Днепре женщина напала на детей с газовым баллончиком.