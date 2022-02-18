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В Одессе школьники вернутся на очное обучение: дата

Валентина Шаповал
18 февраля, 15:28
Родители могут продолжить дистанционное обучение для своих детей. Для этого необходимо обратиться к администрации школы

Раньше школьники учились дистанционно / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 21 февраля, школьники Одессы вернутся за партыи продолжат очное обучение. Однако есть возможность учится и дистанционно.

Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет Думская.

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"Если родители хотят продолжить дистанционное обучение, им необходимо сообщить об этом администрации школы. И ребенок будет учится онлайн в составе "сборного" класса", – отметила Елена Буйневич.

Что запрещено в оранжевой зоне

  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

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  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

  • работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

  • работа спортзалов, бассейнов;

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  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

  • межобластные и международные перевозки.

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