В Одессе школьники вернутся на очное обучение: дата

Раньше школьники учились дистанционно / Коллаж "Сегодня"
В понедельник, 21 февраля, школьники Одессы вернутся за партыи продолжат очное обучение. Однако есть возможность учится и дистанционно.
Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет Думская.
"Если родители хотят продолжить дистанционное обучение, им необходимо сообщить об этом администрации школы. И ребенок будет учится онлайн в составе "сборного" класса", – отметила Елена Буйневич.
Что запрещено в оранжевой зоне
работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
работа спортзалов, бассейнов;
деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
межобластные и международные перевозки.
Ранее мы писали:
- Как открыть больничный из дома: что нужно знать украинцам – инструкция
- Омикрон отступает? В Украине расширили желтую зону – список областей