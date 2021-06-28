В Одессе "слугу народа" задержали пьяным за рулем – фото

Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе полицейские задержали народного депутата от партии "Слуга народа" Игоря Васильковского за пьяное вождение.
Об этом сообщил блогер Дмитрий Кравчук в Facebook.
По его словам, пока неизвестно, под воздействием чего был чиновник – алкоголя или наркотиков.
Фото: коллаж "Сегодня"
"Это полицейские не проверили, так как он отказался проходить тест и сдавать анализы", - написал Кравчук.
Протокол, составленный на депутата. Фото: Дмитрий Кравчук
Он добавил, что на место якобы выезжал и начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев – "чтобы все правильно оформили".
Водительские права Васильковского. Фото: Дмитрий Кравчук
Водительские права Васильковского. Фото: Дмитрий Кравчук
Васильковского задержали по статье 130 – "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения".
Игорь Васильковский – украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины девятого созыва. Кандидат юридических наук.
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