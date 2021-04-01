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В Одессе снова протестуют предприниматели: под стенами ОГА зажгли фаеры (фото и видео)

1 апреля, 14:20

Дарья Сидоровская , Татьяна Очеретяная

Люди требуют разрешить им работать во время карантина

В Одессе предприниматели вышли на акцию протеста против локдауна. Они устроили автопробег.

Об этом сообщает "Сегодня".

Так, участники акции собрались под зданием Одесской областной государственной администрации. Там стоят несколько десятков авто с флагами. Водители машин и активисты громко сигналят.

Видео: Дарья Сидоровская, "Сегодня"

Рядом с ними участники акции с плакатами зажгли желтые и синие фаеры.

Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"

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На месте дежурят правоохранители.

Фото: Дарья Сидоровская, "Сегодня"

Люди требуют, чтобы власти разрешили работать строительным и непродовольственным рынкам.

Видео: Дарья Сидоровская, "Сегодня"

Напомним, на прошлой неделе в Одессе уже проходила акция протеста предпринимателей из-за карантина. Люди заявляли, что жесткий карантин уничтожает малый и средний бизнес, а также лишает возможности платить аренду на землю и налоги.

Кроме того, 19 марта предприниматели в разных городах вышли на акции протеста против ужесточения карантина.

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Источник: Сегодня

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