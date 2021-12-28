В Одессе снова сообщили о минировании: что в этот раз

Полиция проверяет информацию о заминировании / Фото: Коллаж: Сегодня

Полицейские проверяют информацию о заминировании предприятия в Одессе и зерновом терминале в Черноморске.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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На спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что заминирован офис на проспекте Шевченко, 4Д и терминал в Черноморске.

Для проверки указанной информации на места направлены взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Недавно в Одессе "минировали" аэропорт

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва. На месте происшествия работали профильные службы: следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

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Всего эвакуировали 320 человек. Никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружили.

Что светит за ложное минирование

Наказание за ложное сообщение о минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" трудно. Вручают достаточно малое число подозрений.

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