В Одессе стартовал Марш защитников города (фото)

Сегодня исполняется семь лет со дня событий 2-го мая в Одессе – активисты и неравнодушные граждане вышли на Марш защитников города

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

В Одессе начался Марш защитников города в память о событиях 2 мая 2014 года. Участие принимают несколько тысяч человек.

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Диана Федотова, перед маршем ветераны и активисты исполнили гимн Украины на Соборной площади, провели молебен и возложили цветы погибшим во время столкновений – Игорю Иванову и Андрею Бирюкову.

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Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

Затем колонна двинулась центральными улицами к памятнику Тараса Шевченко.

Напомним, в Одессе более 2600 правоохранителей взяли под охрану места, где сегодня будут проходить мероприятия в память о событиях и жертвах 2 мая 2014 года.