В Одессе строительная компания продавала квартиры в обход налогов

Государственный бюджет не досчитался более 7 млн гривен

СБУ разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов. Руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком налога на добавленную стоимость.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, компания декларировала о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Владельцы бизнеса продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур, избегая налогов. Средства от клиентов переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете.

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По предварительным выводам экспертов, государственный бюджет не досчитался более 7 млн гривен. Правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий изъяли документацию, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Ранее мы сообщали, что в Киеве застройщик попался на неуплате почти 9 миллионов налогов.

Также напомним, застройщики в Украине все чаще обманывают с площадью квартир.