В Одессе трамвай сошел с рельсов и протаранил столб (фото, видео)

ДТП на Леонтовича в Одессе
В Одессе на улице Леонтовича произошло ДТП с участием трамвая №28 – он сошел с рельсов и врезался в столб.
Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что в результате аварии остановлено движение по трамвайным путям. Однако на пробки на автомобильной части это не повлияло, поскольку на улице есть отдельная полоса для трамвая.
Сейчас работники "Горэлектротранспорта" устраняют последствия ДТП.
Как пишет "Одесса Сейчас", авария произошла из-за того, что трамвай наехал на посторонний предмет. В результате повреждена электросеть, пострадавших нет.
Напомним, недавно в Киеве скоростной трамвай сошел с рельс.
Кроме того, в Харькове произошло курьезное ДТП – там возле Плиточного завода столкнулись и сошли с рельсов трамваи маршрутов №№ 23 и 26.
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