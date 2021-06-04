В Одессе трех неходячих пациентов психлечебницы выбросили на кладбище – не оставили даже воды (видео)

Неизвестные вывезли их с территории психлечебницы на частном транспорте и оставили их лежать возле склепа

В Одессе трех инвалидов нашли брошенными около склепа, фото: Сергей Бакуменко, Facebook

В Одессе на Второе Христианское кладбище привезли троих инвалидов, не способных ходить, только ползать – их выкинули около склепа.

Об этом в Facebook рассказал журналист Сергей Бакуменко, который стал свидетелем происходящего.

По его словам, ни полиция, ни скорая не понимали, что с ними делать.

"На 2-е Одесское Христианское кладбище привезли трех увечных людей, (у одного нет половины головы, у второго нет обеих конечностей ног, третий передвигается ползком). По их словам, неизвестные вывезли их с территории психлечебницы на Воробьева, 9 на частном транспорте и оставили их лежать возле склепа. Не оставив тем ни воды, ни пищи", – написал журналист.

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Их временно приютили в медицинском центре до выяснения всех обстоятельств.

Недавно мы писали о том, что на Волыни разгорелся скандал с пограничниками, которые издевались над диким животным и снимали все на видео. Ими оказались военнослужащие Луцкого пограничного отряда.

Также напомним, ранее в Одесской области живодер поиздевался над собакой.