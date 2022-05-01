В Одессе убрали табличку, которая прославляет русское оружие

Памятник установили в городе в 1904 году / Коллаж "Сегодня"

Табличку с надписью "Слава русскому оружию" сняли с памятника пушки с фрегата "Тигр" в Одессе.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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Пушка была установлена в городе в 1904 году на Думской площади.

"Табличка возле всем известного памятника славы вражеского оружия убрана навсегда. Единственное российское оружие, которое может быть в Одесской области, – это оружие, которое эти недовояки бросят на поле боя и которое станет нашими трофеями", – сказал Максим Марченко.

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На памятнике убрали слова о дружбе Украины и России

В Черкассах в сквере им. Богдана Хмельницкого выжгли надпись на памятном знаке в честь дружбы России и Украины.

Было уже несколько попыток стереть надпись, пробовали зашлифовать болгаркой, но результата не было, поэтому использовали автоген.

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