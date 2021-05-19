В Одессе упал лифт с людьми, есть пострадавший

Чрезвычайное происшествие произошло на Таирова – грузовой лифт сорвался с мужчиной и ребенком внутри – подробности

Лифт сорвался, но благо сработала защита

В Одессе в жилой многоэтажке на улице Архитекторская оборвался лифт. Внутри был мужчина с ребенком. К счастью, сработала защита. Мужчина получил ушиб позвоночника, а ребенок сильно испугался.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

"Я спускался рано утром в грузовом лифте с ребенком с 5 этажа, лифт сорвался, с этажа 3 на второй сработала защита, был сильный удар, поднялась пыль. Начал нажимать на открывание дверей, двери открылись и мы с ребенком выбежали на 2 этаже. В результате ребенок испуган, у меня ушиб позвоночника", – написал пострадавший.

Мужчина рассказал об инциденте в чате. Фото: скриншот

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По словам мужчины, он обратился к главному инженеру ЖК за объяснениями, но ему сказали писать запрос.

"Ничего страшного не произошло, хотите знать больше? Пишите запрос", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе оборвался лифт с полицейскими. С первого этажа вниз к лифтовой шахте подъемник пролетел около семи метров.

Кроме того, в Одесской области в девятиэтажном доме в Черноморске оборвался лифт, внутри которого находился 10-летний мальчик.