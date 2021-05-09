В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)

На мероприятия принесли советскую символику и даже свастику – полиция выясняет все обстоятельства инцидентов

В Одессе 9 мая во время мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне начались провокации – произошли потасовки.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

На Аллее славы заметили горожан, которые принесли портрет Жукова с георгиевской лентой. Правоохранители потребовали убрать его, но горожане отказались.

Видео: Сегодня

Позже полицейские задержали провокаторов, кричавших: "Одесса – русский город".

А в полиции сообщили о еще нескольких правонарушениях: 17-летний парень пришел на Аллею славы со свастикой и пенсионер – в парк Шевченко с георгиевской лентой.

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"Есть лица, которые задержаны за нарушение и режима карантина и за хулиганские действия, в основном, также за нацистскую символику были. Были георгиевские ленты и нацистская свастика", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.

По его словам, сейчас в городе привлекли 1500 сотрудников полиции для обеспечения правопорядка.

Видео: Сегодня

В целом по состоянию на 13:30 правоохранители сообщили о шести нарушениях общественного порядка. По результатам проверок составлен 1 протокол по ч. 1 ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), 2 – по ст. 173 (мелкое хулиганство), 2 – по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и 1 – по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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