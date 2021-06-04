В Одессе вакцинировать людей будут в торговых центрах. Список адресов

Коллаж: Одесский областной центр общественного здоровья
В Одессе центры вакцинации против коронавируса откроют в школе и торговых центрах. Они начнут работу 6 июня.
Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья в Facebook.
Где будут центры вакцинации:
- ТЦ "Мегадом", ул. Толбухина, 135;
- ТЦ "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4;
- СОШ №15, ул. Крымская, 80-А;
Коллаж: Одесский областной центр общественного здоровья
Украинцев будут вакцинировать препаратом Coronavac. Прививку смогут получить люди, которые записались в листе ожидания в приложении "Дія". Приоритет будет предоставляться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.
Центры будут работать с 9:00 до 17:00. Люди заблаговременно получат звонок от медиков с приглашением на прививку.
Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.
Кроме того, в Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать в выходные дни. Такие центры уже работают в Одессе, Киеве и Львове.
Также сообщалось, что в Украине закрывают ковидные отделения. В Минздраве говорят: резко уменьшилась заболеваемость.
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