В Одессе вакцинировать людей будут в торговых центрах. Список адресов

В Одессе 6 июня будут работать три центра вакцинации населения – где можно получить прививку

Коллаж: Одесский областной центр общественного здоровья

В Одессе центры вакцинации против коронавируса откроют в школе и торговых центрах. Они начнут работу 6 июня.

Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья в Facebook.

Где будут центры вакцинации:

ТЦ "Мегадом", ул. Толбухина, 135;

ТЦ "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4;

СОШ №15, ул. Крымская, 80-А;

Коллаж: Одесский областной центр общественного здоровья

Украинцев будут вакцинировать препаратом Coronavac. Прививку смогут получить люди, которые записались в листе ожидания в приложении "Дія". Приоритет будет предоставляться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

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Центры будут работать с 9:00 до 17:00. Люди заблаговременно получат звонок от медиков с приглашением на прививку.

Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Кроме того, в Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать в выходные дни. Такие центры уже работают в Одессе, Киеве и Львове.

Также сообщалось, что в Украине закрывают ковидные отделения. В Минздраве говорят: резко уменьшилась заболеваемость.