В Одессе водитель автобуса с пассажирами влетел в здание, есть жертвы (видео)

В Одессе произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 19 января, в Одессе произошло жуткое ДТП с участием рейсового автобуса. Водителю стало плохо за рулем, и он влетел в салон мотоциклов.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности ДТП

Как нам стало известно, в Одессе водитель рейсового автобуса упал в обморок за рулем, когда перевозил несколько десятков пассажиров. Мужчина потерял сознание, выехал на встречную полосу, задел четыре автомобиля и влетел в салон мотоциклов.

Весь удар пришелся на лобовую часть со стороны водителя. В результате мужчина умер в карете скорой помощи.

Кроме того, пострадал водитель легкового автомобиля, который задел автобус.

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Сейчас правоохранители устанавливают все причины автокатастрофы.

Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

На дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие.

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В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.