В Одессе водитель автобуса с пассажирами влетел в здание, есть жертвы (видео)

В Одессе произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 19 января, в Одессе произошло жуткое ДТП с участием рейсового автобуса. Водителю стало плохо за рулем, и он влетел в салон мотоциклов.
Об этом сообщает "Сегодня".
Подробности ДТП
Как нам стало известно, в Одессе водитель рейсового автобуса упал в обморок за рулем, когда перевозил несколько десятков пассажиров. Мужчина потерял сознание, выехал на встречную полосу, задел четыре автомобиля и влетел в салон мотоциклов.
Весь удар пришелся на лобовую часть со стороны водителя. В результате мужчина умер в карете скорой помощи.
Кроме того, пострадал водитель легкового автомобиля, который задел автобус.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины автокатастрофы.
Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП
На дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие.
В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.
В салоне автобуса находились водитель и 10 пассажиров.
Водитель ВАЗ погиб, скорая также забрала с места ДТП двоих пострадавших, один из которых – ребенок.
Пассажиры автобуса успели выйти до того, как огонь распространился на весь автобус.
Трагическое ДТП под Черниговом
- Недалеко от Брусилова 7 декабря произошло столкновение фуры и маршрутки, которая ехала из Борзны в Чернигов. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения – они в тяжелом состоянии. Среди погибших детей нет, самой молодой девушке было 19 лет. Водитель фуры выжил, вскоре ему объявили подозрение.
- Причины аварии: среди них называют погодные условия, вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. Также на трагедию могло повлиять техническое состояние маршрутки.
- Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом.